Podcast: Grote Markt 1 – “Een fusie tussen Assen en Groningen?!”

In aflevering 8 van Grote Markt 1 is kandidaat Kamerlid Sabine Koebrugge (VVD) te gast. Één van de onderwerpen die langskwam gaat erover dat Sabine in een ver verleden een keer riep dat Assen en Groningen maar moeten fuseren.

Sabine Koebrugge is momenteel politiek assistent en de nummer 58 op de lijst van de VVD. In de podcast praten presentatoren Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel met Sabine over haar verleden en heden in Groningen. Dan gaat het over haar geschiedenis als lid en voorzitter van de JOVD, haar raadsperiode in Groningen, maar ook hoe ze haar toekomst in de politiek zit.

Daarnaast hebben we het over een rap die Sabine ooit als campagnevideo maakte. Kijk en geniet vooral:

