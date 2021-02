Platform Noordenaars steunt beeldend kunstenaars

nieuws

Foto: Presentatie Vanina Tsvetkova in Tschumipaviljoen, 2020.

De elf kunstorganisaties van Platform Noordenaars steken beeldende kunstenaars uit het noorden een hart onder de riem met het project ‘Window Shoppers’.

Veel beeldend kunstenaars zijn tijdens de coronacrisis hard getroffen door het wegvallen van werk. Platform Noordenaars stelt nu, in samenwerking met het leegstand-initiatief ZIP drie leegstaande winkelpanden beschikbaar als werkplek en voor de presentatie van nieuwe kunstwerken. Het gaat om Groningen, Leeuwarden en Emmen.

De Noordenaars selecteerden drie kunstenaars (één uit elke provincie) die in een werkperiode van twee weken een nieuw kunstwerk gaan maken in een leeg winkelpand. Het nieuwe werk is daarna drie weken in de etalage te zien. In Groningen gaat kunstenaar Vanina Tsvetkova vanaf 1 maart aan het werk In het voormalige Men at Work-pand aan de Herestraat 72. Zij gaat een interactief audiovisueel werk presenteren. Dat is te zien t/m 12 april.