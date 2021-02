Petitie voor Davit en Nune al 6000 keer getekend

Een petitie om Davit (7) en Nune (9) uit de stad in Nederland te houden is binnen een week tijd al ongeveer 6000 keer getekend. De kinderen dreigen uitgezet te worden naar Armenië, het land waar hun ouders vandaan vluchtten.

Veel familie en vrienden proberen dat te voorkomen. De kinderen zijn in Nederland geboren en nog nooit in Armenië geweest. “Maar we weten wel dat er veel oorlog is,” vertelt Nune. “We kennen daar niemand, we kunnen niet goed Armeens praten, we kennen de letters niet. We hebben er veel buikpijn van.”

Ze krijgen ook veel steun van de familie Westra, die de kinderen als hun Nederlandse opa en oma zien. “Ze horen helemaal bij ons gezin,” vertelt Martha Westra. “Mijn hart breekt, ik ben er kapot van.” “Het is onvoorstelbaar,” zegt Siep Westra. “Ze horen hier, het zijn volledig Nederlandse kinderen. Het is heel moeilijk.” Ze zien dat de kinderen zich veel zorgen maken. “Ze worden er heel onzeker van. Ze hebben veel buikpijn, hoofdpijn en ze zijn ontzettend gestrest. Ze begrijpen ook helemaal niet dat ze niet tussen hun vriendjes en vriendinnetjes in Nederland mogen blijven.”

Dat de petitie al zo veel getekend is maakt Davit en Nune blij. “Dat vinden we heel fijn, dat zo veel mensen ons willen helpen,” zegt Nune. “Ik hoop dat de regering dan ook zegt dat we mogen blijven.”

