Persoon gewond bij geweldsincident Korreweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een persoon is maandag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een geweldsincident op de Korreweg. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Bij de hulpdiensten kwam rond 16.40 uur de melding binnen van een steekpartij op de Korreweg. Agenten troffen op straat een persoon aan met een verwonding. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar de Huisartsenpost.

Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend. De politie kan niet bevestigen of het daadwerkelijk om een steekpartij gaat. Men doet onderzoek naar de precieze toedracht.