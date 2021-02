Personenauto knalt tegen busje op Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagochtend op de Paterswoldseweg is een personenauto op een bestelbus gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 10.00 uur ter hoogte van de kruising met de Eeldersingel. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een personenauto is tegen de zijkant van een bestelbus gebotst. Daarbij is er flink wat schade ontstaan.” Volgens de fotograaf waren hulpdiensten snel ter plaatse. “De bestuurder van de personenauto is gecontroleerd door een verpleegkundige van de Rapid Responder. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weg moeten slepen. Vanwege het ongeluk was de Paterswoldseweg vanaf de Peizerweg richting de Westerhaven tijdelijk dicht. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.