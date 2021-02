Personenauto in lichterlaaie op Europaweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een personenauto is maandag aan het einde van de middag zwaar beschadigd geraakt bij een brand op de Europaweg. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse werden gestuurd. “De bestuurder reed over de Europaweg toen er plotseling brand ontstond onder de motorkap”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “De brandweer was snel ter plaatse maar op dat moment was de brand al uitslaand. Men heeft twee stralen hogedruk ingezet om het vuur onder controle te krijgen.”

Vanwege de brand was de weg richting de binnenstad aanvankelijk helemaal dicht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.