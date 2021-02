Personenauto fors beschadigd bij verkeersongeluk in Hoogkerk

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op het Hoendiep in Hoogkerk is dinsdagavond een personenauto flink beschadigd geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening aan OOG Tv.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van de spoorwegovergang bij Vierverlaten. In eerste instantie was de melding dat een voertuig gekanteld was, of zelfs over de kop was geslagen. Behalve een ambulance en de politie werd ook de grote hulpverleningswagen van de brandweer ter plaatse gestuurd omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. “Al snel bleek dat het voertuig niet over de kop was geslagen”, vertelt Weening.

“Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het lijkt erop dat het voertuig tegen een paal is gebotst en daarbij is er flink wat schade ontstaan.” Ambulanciers hebben de bestuurder gecontroleerd op verwondingen maar zover bekend hoefde de persoon niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.