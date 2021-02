Peerd van Ome Loeks terug op oorspronkelijke plek (of toch niet)

Het Peerd van Ome Loeks is weer terug op de plaats waar hij daadwerkelijk stond, namelijk in Eetcafé de Slingerij. Tenminste dat is één van de verhalen die al tijden rond gaat.

Nee, het beeld op het stationsgebied blijft gewoon staan op de plaats waar hij staat. De Slingerij is momenteel een eetcafé, en daar verrijst nu een hedendaagse versie van het Peerd van Ome Loeks, in de vorm van een muurschildering. “Ik zag de muurschildering voorbij komen naar aanleiding van de veiling van de actie Laat Ons Weer Eens Juichen van FC Groningen vorig jaar,” vertelt mede-eigenaar Johan Weima. “Ik dacht wat is er nou mooier dan dat hier in het café waar het peerd ooit stond ook zo’n muurschildering komt.”

FC Groningen

De muurschildering wordt gemaakt door FC Groningen-supporter en student Olaf. Sinds de veiling zijn de muurschilderingen die hij aanbiedt in trek. Zo schilderde hij al de Martinitoren, de skyline van Groningen en een sfeeractie van FC Groningen bij mensen in huis. “Ik heb ongelofelijk veel reacties gehad van mensen die dit nu ook willen, maar ik studeer nog dus ik moet het in de vakanties en op vrije dagen doen,” vertelt Olaf. “Ik doe het nu nog vooral bij mensen thuis enzo, maar het zou me echt tof lijken om een grote muurschildering op een gebouw te maken in de stad.”

Peerd van Ome Loeks

Toch is het Peerd van Ome Loeks waarschijnlijk niet écht terug op de plaats waar het ooit stond, zegt stadshistoricus Beno Hofman. “Ene Lukas van Hemmen – kastelein van café De Slingerij aan de Aweg – beweerde ooit bij hoog en bij laag dat hij dé Ome Loeks van het bekende liedje was. Een paard van hem had immers plotseling het leven gelaten, nota bene doordat Van Hemmen de hengst zelf met een hooivork in de neus prikte. Maar deze Loeks was niet de enige wiens paard plotseling dood was gegaan. En nog belangrijker: het liedje bestond al lang voor deze tragische gebeurtenissen en kwam oorspronkelijk uit Duitsland,” aldus Beno.

Toch maalt Johan daar niet om. Hij heeft in ieder geval een prachtige muurschildering in zijn eetcafé.

Beno maakte in 2000 een aflevering Beno’s Stad over het Peerd van Ome Loeks