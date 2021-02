Paviljoen Appèlbergen: “We hebben vandaag al honderden mensen voorbij zien komen”

nieuws

Het eerste mooie voorjaarsweekend van dit jaar brengt veel mensen op de been. Bij Paviljoen Appèlbergen aan de Hoge Hereweg is het zondag druk.

“Ik heb niet precies bijgehouden hoeveel mensen hier langs zijn gekomen”, vertelt eigenaar Robert Boverhof. “Maar het zijn eerder honderden dan tientallen. Dat krijgen we ook teruggekoppeld bij onze Koffie To Go. Klanten die bij ons iets bestellen zeggen dat het in het bos heel erg druk is. Dat kunnen we vanaf de plek waar wij zitten niet heel goed zien. Veertig procent van de bezoekers aan het gebied koopt iets bij ons, de andere zestig procent doet dat niet.”

“Mensen denken dat wij meer weten dan de rest”

Boverhof is blij met alle mensen. “Het zorgt weer voor wat leven in de brouwerij. Sowieso dat je met klanten en gasten kunt praten is fijn. Er zijn ook mensen die speciaal even langs komen om even een praatje te maken. Maar ik word wel flauw van het corona-onderwerp. We krijgen ook regelmatig de vraag toegeworpen of wij weten wat er na 2 maart gaat gebeuren. Men denkt dat wij meer weten dan de rest, maar dat is niet zo. Het liefst zou ik ook helemaal open willen gaan, dat er weer mensen op de terrasjes kunnen zitten en dat we weer mensen binnen kunnen ontvangen, maar dat zit er nog even niet in.”

Patat en broodjes kroket

Bij het paviljoen, dat zeven dagen in de week geopend is, heeft men een Koffie To Go ingericht. “We verkopen er de producten die mogen. Dus dan moet je denken aan behalve koffie, aan warme chocolademelk en aan Fristi voor de kinderen. Maar ook gevulde koeken, een patatje en een broodje kroket behoren tot de mogelijkheden. Ik ben ook blij dat het beter gaat dan vorige week. Om de producten te nuttigen moeten mensen afstand houden en dat gaat met dit mooie weer heel goed. Vorige week daarentegen, met de kou, was dat veel lastiger. En dan krijg je ook wat vervelende reacties als waarom de toiletten niet open zijn en waarom men niet kan zitten op het terras.”

Volledig open

In Den Haag wordt door het kabinet zondag gesproken over de coronamaatregelen. “Ik hoop dat ik heel snel weer volledig open kan. Afgelopen zomer hadden we het hier al perfect ingericht. Bij ons zat er niet anderhalve meter afstand tussen de stoelen maar drie meter. Ik hoop echt dat er snel weer iets mogelijk gaat worden, maar ik zie het somber in.”

Thuisbezorging

Toch probeert het paviljoen het hoofd boven water te houden. “We zijn blij dat we onze Koffie To Go hebben. En ondertussen proberen we iets met thuisbezorging. Dit is met name gericht op Haren en Glimmen. Dat mensen via onze website een pannenkoek, sparerib of iets anders lekkers kunnen bestellen, en wij dit dan thuisbezorgen. Het wordt wel gedaan, maar het loopt nog niet storm.” Ondertussen merkt Boverhof een grote betrokkenheid. “Normaal werken we hier met tien tot twaalf werknemers. Op een dag als vandaag kunnen we het werk met twee of drie man af. Maar toch komen veel werknemers even langs. Om even een praatje te doen, om even wat te helpen. Dat vind ik echt mooi.”