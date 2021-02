Partijen laten zich zien op verkiezingsborden in gemeente

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Met nog iets meer dan drie weken te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn op de grote verkiezingsborden in de gemeente nu de posters van de deelnemende politieke partijen te zien.

“Op het bord was eerst informatie te lezen over het per brief kunnen stemmen”, vertelt fotograaf Henk Ellérie. “Het lijkt erop dat het doek nu verder gedraaid of gerold is waardoor de posters van de partijen nu zichtbaar zijn geworden.” Ellérie maakte de foto (inzet) bij het winkelcentrum in Beijum. Uit navraag blijkt dat ook op het bord dat op de Grote Markt staat, nu de posters van de partijen te zien zijn.

Aan de verkiezingen, die op 15, 16 en 17 maart worden gehouden, doen 37 partijen mee. Uit de laatste peiling van onderzoeksbureau I&O blijkt dat als er nu verkiezingen gehouden zouden worden de VVD de grootste zou worden met 39 zetels. Dit zijn er wel vier minder in vergelijking met de peiling van twee weken geleden maar nog altijd zes meer dan wat de partij nu in de Kamer heeft. Verder blijkt dat twee nieuwe partijen hun opwachting gaan maken. JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga staat op drie zetels in de peilingen, Volt op één.