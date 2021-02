Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap bij viaduct Groningerweg

nieuws

Foto via raadsfractie Partij voor de Dieren

De gemeente Groningen was niet op de hoogte van de kap van een tiental bomen langs het talud van de N370, nabij het viaduct over de Groningerweg. Daarom heeft de Partij voor de Dieren maandagochtend schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Omwonenden gaven aan niet op de hoogte te zijn gebracht van de kap en stonden voor een onwelkome verrassing toen met grof geschut de bomenwal te grazen werd genomen”, zo schrijft PvdD-fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “De bomenwal fungeerde voor de kap volgens de omwonenden als natuurlijke geluidswal. Nu de bomenwal flink is uitgedund zal de geluiddempende werking ook zijn afgenomen. Ook is een gezonde en mooie hazelaar, die gedeeltelijk over het erf van de bewoner groeit, flink en zonder goed beleid gesnoeid.”

De fractie stelt vraagtekens bij de vergunningenprocedure en de uitvoer, want uit ambtelijke navraag blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van de kap, zo stelt de Partij voor de Dieren. De Wrede: “Dat is niet voor de eerste keer, vorig jaar werd Groningen nog opgeschrikt door de kap van honderden meters kwetsbaar en beschermd groen langs het spoor bij Station Noord, waarvan de kap later onrechtmatig bleek.”