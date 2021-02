Partij voor de Dieren vreest bouwverkeer door Goeman Borgesiuslaan

nieuws

Foto: SIGHT Landscaping

De Partij voor de Dieren vreest dat het extra bouwverkeer, wat in april en mei via de Goeman Borgesiuslaan gaat rijden naar de bouwkuip van de zuidelijke ringweg bij de Helperzoom, gaat zorgen voor ongelukken met fietsende scholieren. De fractie stelt aanstaande woensdag ook vragen aan het college over schade die het bouwverkeer kan aanrichten aan de bomen in de straat.

Aanpak Ring Zuid heeft op 19 januari 2021 een brief verstuurd naar een aantal inwoners, waarin het aankondigt af te willen wijken van de huidige route voor het bouwverkeer. De werknemers van aannemerscombinatie Herepoort willen in april en mei anders gaan rijden, onder andere via de Goeman Borgesiuslaan.

De fractie wil weten of rekening gehouden is met de veiligheid van fietsers bij het verstrekken van toestemming voor het bouwverkeer. Ook is de partij bang dat de wortels van de oude bomen in de straat te ver onder het wegdek gaan komen, waardoor er schade ontstaat.