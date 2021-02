Partij voor de Dieren is bang voor afschieten katten

nieuws

Foto Andor Heij

De Partij voor de Dieren is bang dat in de toekomst katten afgeschoten gaan worden in weidevogelgebieden.

De PvdD zegt dat sinds kort steenmarters afgeschoten mogen worden in deze gebieden, naast vossen en kraaien. De kat zou volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede de volgende zijn die de klos is. Zij baseert zich daarbij op een provinciale notitie waarin ook katten genoemd worden die een bedreiging vormen voor de weidevogels. De huiskat zou daardoor het slachtoffer kunnen worden, omdat die niet te onderscheiden is van de wilde kat.

De Wrede noemt de weidevogelbescherming sowieso een farce. “Het is een bron van subsidies voor boeren en een legitimatie voor jagers om te knallen en gaat bovendien ten koste van beleid dat echt gericht is op de biodiversiteit”.