Partij voor de Dieren: “College, begraaf geen dieren levend!”

foto: click/morguefile.com

De Partij voor de Dieren wil van het gemeentebestuur weten hoe de dieren in de vijver aan de Donderslaan worden gered. De vijver wordt gedempt vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is bezorgd. “In de eerste plaats willen wij van het college zekerheid over het feit dat er geen vissen en amfibieën levend begraven zullen worden. Op dit moment bevinden zich in ieder geval de bruine kikker en volwassen vissen in de vijver. Daar kunnen vanaf februari, nu dus, salamanders en padden bijkomen om zich voort te planten.”

De PvdD wil ook duidelijkheid over de ecologische gevolgen van het dempen van deze vijver in de wijk Corpus den Hoorn, want dat gebeurt middenin de Stedelijke Ecologische Structuur. De partij wil verder weten of sprake is van compensatie en of er überhaupt ecologische onderzoeken zijn geweest om te zien of er geen beschermde soorten zitten. Maar beschermd of niet: “Geen dier mag levend worden begraven”, aldus de Wrede.