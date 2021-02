Paarse aap hangt in de hekken van de Dieselstraat

nieuws

Op Twitter is melding gedaan van een paarse speelgoedaap die teruggevonden is in de Dieselstraat en daar in de hekken hangt. Maar waar is de Dieselstraat?



Daar kwamen vragen over want Google Maps kent nog geen Dieselstraat in Groningen. Hij ligt er al wel…

‘Tussen Lampisterie en nog te bouwen woonblok Regulateur’, weet de Grunobuurt. Niet genoemd naar het kledingmerk maar naar de uitvinder van de motor.

Paarse aap kwijt?

Deze aap lag op de weg thv Paterswoldseweg, ingang Dieselstraat. De paarse rakker hangt nu in de hekken. pic.twitter.com/CNFBcNsjNh — Grunobuurt (@Grunobuurt) February 22, 2021

— Grunobuurt (@Grunobuurt) February 23, 2021

De Dieselstraat is niet genoemd naar het kledingmerk, maar naar Rudolf Diesel van de dieselmotor. pic.twitter.com/G1TmdeTG3c — Grunobuurt (@Grunobuurt) February 23, 2021