“Oproep om op de foto te gaan met een bordje met daarop 159”

Foto: maps.google.nl

Op het Broerplein in Groningen wordt woensdagmiddag een manifestatie gehouden in solidariteit met de studenten en docenten van de Boğaziçi Universiteit in Istanbul.

“De directe aanleiding voor het organiseren van de manifestatie is de arrestatie van 159 studenten van de Turkse universiteit die maandag aan het demonstreren waren”, vertelt Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. “Zij protesteren al een maand nadat Erdoğan (president van de republiek Turkije, red.) in januari de nieuwe rector van de universiteit ondemocratisch geïnstalleerd heeft.” Bij de demonstraties, en daaropvolgende rellen, zette de politie traangas en rubberen kogels in. Diverse studenten zijn gearresteerd.

Solidariteit

“Wat we met onze actie willen is dat we solidariteit laten zien. Maar ook willen we de Nederlandse universiteiten oproepen om zich tegen deze actie van Erdoğan uit te spreken. Tot nu toe blijft het namelijk ontzettend stil, terwijl Turkije wel naast Europa ligt en er ook met het land wordt samengewerkt op academisch gebied.”

Online actie

De actie woensdagmiddag op het Broerplein is kleinschalig. “Deze is coronaproof. We zullen met een klein groepje samen komen, zo’n 30 tot 40 man, waarmee we de solidariteit willen uiten. Zo zullen we twee minuten stilte in acht nemen en zijn er toespraken. Belangrijker is de online actie die tegelijkertijd plaatsvindt. We roepen iedereen op om een foto van jezelf te maken met daarbij een bordje waar het getal 159 op staat. De bedoeling is dat je deze foto op social media plaats. Het getal 159 verwijst naar het aantal gearresteerde studenten. We hopen dat hier massaal gehoord aan wordt gegeven.”

Volgens Jongman is er contact gelegd met diverse andere organisaties in het land. “De online actie wordt in ieder geval ook gedeeld in Amsterdam, Nijmegen en Delft. Hopelijk volgen nog meer steden.” De manifestatie in Groningen is opgezet door de Groninger Studentenbond, ROOD, Lijst Calimero en Ganymedes.