Oppositie Provinciale Staten heeft nog veel vragen over akkoord Ring-Zuid

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het onlangs verstrekte rapport van Horvat & Partners, over de mogelijke risico’s die de provincie de komende jaren loopt bij de aanpak van de zuidelijke ringweg, roept een hoop vragen op bij de oppositiepartijen in de Groningse Provinciale Staten. Donderdagmiddag diende de oppositie een lijst met drie A4’tjes aan vragen in bij het College van Gedeputeerde Staten.

De partijen kregen slechts anderhalve dag de tijd om het rapport te bestuderen, alvorens er beslist moest worden over het nieuwe akkoord tussen de aannemerscombinatie, de provincie en Rijkswaterstaat over de verdeling van de meerkosten voor het project. Te weinig voorbereidingstijd, zo stellen de fracties. Daarom willen de partijen nu alsnog duidelijkheid van het provinciebestuur.

“Het rapport signaleert dat de risico’s hoog zijn, dat de voorliggende planning wel erg ambitieus lijkt en dat de organisatie niet erg solide oogt”, schrijft SP-Statenlid Kees Frenay. “In theorie zouden in de sindsdien verstreken tien maanden de gesignaleerde kwetsbaarheden kunnen zijn opgelost, maar daar zijn de oppositiepartijen nog

niet geheel gerust op.”

De fracties stellen dat de risicoreservering van 25 procent van de totale kosten voor het project uitzonderlijk hoog is. In totaal ontvangt CHP nu 652 miljoen euro voor het project, waarvan 157 miljoen voor verlies, schade en meerkosten.