Opnieuw streep door 112GroningenDag

Foto: 112 Groningen

Voor het tweede jaar op rij heeft organisator Martin Nuver een streep moeten zetten door de ruim 15.000 vierkante meter beursvloer, 80 verschillende stands en tientallen demonstraties die plaatsvinden tijdens 112GroningenDag.

“Om dit goed te organiseren, hebben we minstens een half jaar nodig, en helaas krijgen we door de coronaregels niet voldoende tijd”, vertelt Nuver. “Onze optie voor de 112GroningenDag was op 19 juni 2021, maar gezien er geen enkele zekerheid is of het dan doorgang kan vinden, is er gewoon te weinig tijd om dit evenement goed neer te zetten. We hebben er enorm zin in, maar hoe graag we ook willen, in 2021 gaat het gewoon niet lukken.”

De organisatie hoopt dat het evenement in 2022 wel door kan gaan, maar er is nog niks zeker. Nuver: “Het is moeilijk om nu plannen te maken voor de toekomst. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de 112GroningenDag alleen maar kan doorgaan mits het veilig en verantwoord is. In het geval van de 112GroningenDag zal dat pas zijn als de anderhalvemeterregel en de beperkingen op het aantal bezoekers verleden tijd zijn. Zodra er versoepelingen komen en weer ruimte komt voor grote evenementen, halen we ons draaiboek weer te voorschijn.”