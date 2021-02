Basisscholen in Groningen blijven maandag gesloten, ook geen noodopvang

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Zowel de openbare als de christelijke basisscholen in de gemeente Groningen blijven maandag gesloten vanwege de weersomstandigheden.

“Voor wat betreft het Openbaar Onderwijs Groningen geldt het besluit voor alle scholen”, vertelt woordvoerder Irene Deurman. “Dus voor zowel onze basisscholen, de middelbare scholen als de scholen die speciaal onderwijs aanbieden. We hanteren één lijn vanuit het veiligheidsoogpunt van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het negatieve reisadvies hebben we besloten dat er op de basisscholen online onderwijs wordt aangeboden in plaats van de heropening die op het programma stond. Het besluit geldt ook voor de examenleerlingen op de middelbare scholen. Ook onze middelbare scholen zijn maandag gesloten.”

Geen noodopvang

“De weersomstandigheden betekenen helaas ook dat er geen noodopvang is op school. Hiervoor zijn vanwege overmacht onvoldoende medewerkers beschikbaar. We doen op alle locaties onze uiterste best om ook deze schakeling weer goed vorm te geven voor alle leerlingen.”

Ook christelijke basisscholen gesloten

Ook de christelijke basisscholen zullen maandag gesloten blijven. Dat zegt directeur Henk Huisinga van cdbs De Tamarisk. “Het geldt voor De Tamarisk maar ook voor alle andere basisscholen van onze koepel. We hebben het besluit genomen vanuit veiligheidsoogpunt. Er zijn collega’s die bijvoorbeeld vanuit Drenthe naar de stad moeten komen. Dat vinden we niet verstandig. Daarom hebben we besloten om ook onze scholen maandag gesloten te houden.”