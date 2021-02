Op straat schaatsende Lise-Lotte gaat viral: “Alsof er een bom ontplofte”

nieuws

Foto: still uit video

Het filmpje van Lise-Lotte (8) die schaatst over de beijzelde straat in Meerstad dat maandag viral ging. Vader Mark Vermeulen kan nog amper bevatten wat er allemaal gebeurd is.

Hoi Mark! Hoe gaat het nu met je?

“Het gaat nu goed, maar het is vandaag echt een rollercoaster geweest. En dat is wat ik eigenlijk helemaal niet verwacht had. Toen ik het filmpje maakte dacht ik dat misschien OOG Tv en RTV Noord het zouden oppakken, maar ik heb geen seconde gedacht dat het zo’n grote vlucht zou nemen. Dat was ook helemaal niet mijn intentie.”

Even terug naar vanochtend. Hoe is het precies gegaan?

“Ik zag de beijzelde straat en ik moest direct denken aan een verhaal dat mijn moeder indertijd eens verteld heeft. Ze is ooit na een ijzelregenbui eens op schaatsen naar school gegaan. Met dat verhaal in mijn achterhoofd dacht ik dat het leuk was om mijn dochter dat ook te laten doen, schaatsen over de straat. Het filmpje daarvan stuurde ik naar opa en oma. Voor de grap plaatste ik het ook op social media.”

En wat gebeurde er toen?

“Het was alsof er een bom afging. Gelijk vanaf het begin. Ik had er wat hashtags aan toegevoegd en wellicht dat dat de reden is geweest dat mensen het massaal gingen delen. Sinds vanavond 18.00 uur wordt het rustiger op mijn telefoon. Maar ondertussen kunnen we de televisie niet aanzetten of we komen dat filmpje wel tegen. Op de NOS, in EenVandaag, op Hart van Nederland en uiteraard ook bij jullie op OOG Tv. Echt ongekend.”

Hoe is Lise-Lotte er zelf onder?

“Nou, in het begin vond ze het wel leuk. Maar gaandeweg de dag, toen ze zich realiseerde hoe ver dit ging, kon ze het niet goed meer plaatsen. Ze begreep niet zo goed meer wat er allemaal gebeurde. Ze werd er ook onrustig van. Hart van Nederland wilde graag een interview met haar doen, maar daar zag ze ook vanaf. Inmiddels gaat het weer goed en hebben we het ook positief af kunnen sluiten. En ook leuk is dat de buurt waar wij wonen het heel erg leuk heeft opgepakt. We wonen hier nog niet zo lang, en het is ook een hele nieuwe wijk. Maar iedereen is erg enthousiast.”

Een storm aan berichten dus. Hoe vaak heb je je telefoon al op moeten laden?

“Haha. Normaal kan ik ongeveer anderhalve dag toe met de batterij van mijn telefoon. Maar afgelopen middag om 12.00 uur moest het apparaat toch echt al even aan de lader. Er zijn zoveel berichten binnen gekomen joh. Telefoontjes, maar ook berichten via Twitter en Facebook. Of mensen die mij weer tagden in berichten. Het ging maar door.”

Als je nu voor dezelfde keus zou staan, zou je dan opnieuw dit filmpje plaatsen?

“Ja, absoluut. Ik had nooit verwacht wat het teweeg zou brengen, maar ik zou het zonder meer weer doen. Het is misschien ook wel wat we in deze tijd nodig hebben. Het is een donkere tijd voor heel veel mensen. Als een filmpje dan voor een glimlach kan zorgen dan hebben we dat toch maar mooi bereikt.”