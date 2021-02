Ook op donderdag minder treinen van NS

nieuws

Foto: Rob - twitter.com/Rob20_11

Ook op donderdag wordt er door de NS met een aangepaste dienstregeling gereden vanwege het winterweer. Dat laat het bedrijf weten op haar website.

De NS gaat vooral met Sprinters rijden. Op enkele trajecten worden ook Intercity’s ingezet, waaronder tussen Groningen en Zwolle. Het aantal Intercity’s zal ook iets hoger liggen dan op woensdag, maar waar deze treinen precies ingezet gaan worden is nog onbekend. Reizigers worden opgeroepen om alleen met de trein te reizen als dit strikt noodzakelijk is. Daarnaast doet men er verstandig aan om kort voor vertrek de website of de reisplanner te controleren.

Het bedrijf laat weten dat er veel minder treinen ingezet kunnen worden vanwege de vrieskou. Door de vorst hebben treinen intensiever onderhoud nodig. Daarnaast zijn veel opstelterreinen, waar treinen geparkeerd staan, nog altijd onbereikbaar door wisselstoringen. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat donderdagochtend nieuwe storingen mogelijk zijn. Door de vorst kunnen er ijsblokken tussen de wisseltongen ontstaan. Deze blokken moeten weggesmolten worden met een gasbrander en dat kost volgens ProRail tijd.

De treinen van Arriva rijden nagenoeg volgens de dienstregeling.