sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks heeft zaterdagavond ook de zesde wedstrijd in de basketbal league verloren. Lekdetec.nl was in Haren met 78-50 te sterk voor de Groninger basketbalsters.

De ploeg uit Bemmel maakte in het tweede kwart het verschil zodat de ruststand 38-26 was. Martini Sparks hield in het derde kwart de schade nog beperkt (53-39), maar het laatste kwart was voor Martini Sparks, zoals vaker, te veel van het goede.

Martini Sparks staat negende en laatste in de basketball league.