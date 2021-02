”Ooit heeft er in de Poelestraat een grote stadspoort gestaan”

Tijdens de coronacrisis wandelen we wat af. In de negende aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door het uitgaanscentrum van de stad.

De Poelestraat en de Peperstraat staan bekend om al haar verschillende uitgaansgelegenheden. Beno en Mirre staan stil bij bijvoorbeeld de Wolter Wolthers, de Oblomov, het Concerthuis en de Spieghel. De Spieghel is een jazzcafé wat nu permanent gesloten is. In de Middeleeuwen fungeerde het pand als herberg.

In het uitgaansgebied zijn nog meer Middeleeuwse verhalen te vertellen. Zo stond er richting het Schuitendiep een prachtige poort: de Poelepoort. In de Poelepoort werden gevangenen opgesloten. In de negentiende eeuw is de poort afgebroken.

Midden tussen alle kroegen is ook een oase aan rust te vinden: het Pepergasthuis. Het Pepergasthuis is in 1405 gesticht door vader en zoon Solleder. Oorspronkelijk diende het als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen. Men geloofde namelijk dat er in de Martinikerk een relikwie bewaard was van Johannes de Doper, namelijk zijn arm. Tegenwoordig worden de woningen verhuurd door een woningcorporatie.

Volgende week brengen Beno en Mirre een bezoek aan de Hereweg.