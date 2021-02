Ontdekking door RUG-astronoom tart wetenschappelijke theorie

nieuws

Foto: Souricette-du-13 via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Een internationaal team van astronomen, waar onder andere Filippo Fraternali van de Rijksuniversiteit Groningen deel van uitmaakt, publiceert aanstaande vrijdag een onderzoek wat haaks staat op de geldende theorieën over de vorming van sterrenstelsels.

Een jong sterrenstelsel op 12,5 miljard lichtjaar van de aarder ziet er veel ouder uit dan zijn leeftijd doet vermoeden. Deze sterrenstelsels zouden eigenlijk nog geen verdikking in het midden moeten hebben en geen spiraalarmen die daaruit voort komen. Maar ALESS 073.1 heeft dat wel. “Dit sterrenstelsel ziet eruit als een volwassene, maar zou niet meer dan een kind moeten zijn”, vertelt Hoofdauteur Federico Lelli aan het Nationale Instituut voor Astrofysica.

Eind augustus vond RUG-astronoom Fraternali ook al een sterrenstelsel met soortgelijke kenmerken. Maar het stelsel in dit laatste onderzoek is nog een jaar of 200 miljoen ouder. Volgens het team betekent de ontdekking dat het wetenschappelijke beeld over de vorming van sterrenstelsels op de schop moet, want de stelsels lijken zich een stuk ordelijker te vormen dan eerder werd gedacht.