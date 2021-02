Online informatiebijeenkomst over nieuw appartementencomplex naast Tasmantoren

nieuws

Foto: Van Wijnen

Bouwbedrijf Van Wijnen is van plan om een woontoren, met 78 appartementen en vier woningen op de begane grond, te bouwen naast de Tasmantoren aan de Regattaweg in Oosterhogebrug. Aanstaande woensdagavond houdt de aannemer een online informatiebijeenkomst over de bouwplannen.

Het nieuwe appartementencomplex, waaraan de naam Eemstoren gegeven gaat worden, wekt bij enkele bewoners van de Tasmantoren weerstand op, omdat zij vinden dat hun uitzicht belemmerd wordt.

De bijeenkomst, die is bedoeld voor omwonenden, begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via de website van Van Wijnen.