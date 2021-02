Onderzoeksgroep Ben Feringa maakt ‘volledig herbruikbaar’ plastic

nieuws

Groningse en Chinese wetenschappers van het Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center hebben plastics gemaakt die onder milde condities gemakkelijk te recyclen zijn. De onderzoeksgroep, die onder leiding staat van hoogleraar Organische Chemie en Nobelprijswinnaar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit Groningen, publiceerde donderdag haar onderzoeksgegevens in het tijdschrift ‘Matter’.

“We hebben een manier gevonden om op een zeer gecontroleerde manier polymeren te maken van het natuurlijke molecuul liponzuur”, legt Feringa uit. “Het is een prachtig molecuul, een perfecte bouwsteen die de natuur voor ons heeft gemaakt. We kunnen het materiaal een aantal keren recyclen zonder kwaliteitsverlies.

Hoewel het onderzoek een doorbraak lijkt in de ontwikkeling van herbruikbare plasticsoorten, is een echte industriële toepassing nog ver weg. Feringa: “Dit is een eerste bewijs dat het werkt. Hoewel het al mogelijk is 87 procent van het materiaal terug te winnen, willen we de 100 procent zo dicht mogelijk benaderen.”

Het onderzoek komt uit het ‘Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center’, een gezamenlijk project van de RUG en de East China University of Science and Technology (ECUST) in Shanghai, geleid door de Groningse Nobelprijswinnaar voor chemie Ben Feringa en de hoogleraren Da-Hui Qa en He Tian.