Onderzoek: ‘Groningse ondernemers, jongeren en zieken hard geraakt door corona’

Foto: PDPics via Pixabay

Hoewel de coronacrisis voor veel Groningers belangrijke gevolgen heeft, worden vooral zelfstandig ondernemers, de groep mensen tussen 18 en 34 jaar en de mensen met een minder goede gezondheid, hard geraakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe.

Uit het gedetailleerde Groningse onderzoek komt naar voren dat zelfstandigen zonder personeel zwaarder zijn getroffen dan ondernemers met personeel. Bijna de helft van de zzp’ers in de provincie Groningen was eind vorig jaar door de coronacrisis werk of inkomen kwijtgeraakt. De onderzoekers maken melding van een ‘stilte voor de storm’ bij deze groep, want de verwachting is dat veel meer bedrijven in de problemen komen als het corona-steunpakket van het Rijk niet meer van kracht is.

Eenzaamheid, mentale gezondheidsproblemen en inkomensdaling komen veel vaker voor onder de groep Groningers tussen de 18 en 34 jaar. Veel jonge mensen zien hun toekomstperspectief verdampen door gebrekkig onderwijs.

Mensen met een minder goede gezondheid hebben vaker last van eenzaamheid en toename van gezondheidsklachten, maar ook van problemen op financieel gebied. Bij ongeveer één op de vijf Groningers is sprake van slechtere mentale of lichamelijke gezondheid. Het niet kunnen, of durven, ontvangen van benodigde zorg is één van de factoren. Daarnaast spelen andere aspecten van de coronacrisis een rol, zoals het vele thuiswerken en het beperkte sociale leven.