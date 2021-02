Onderwijsvakbond: “Het is een beslissing vol twijfel en zorgen over de veiligheid”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderwijsvakbond AOb reageert dinsdagavond met gemengde gevoelens op het besluit van demissionair premier Mark Rutte (VVD) om de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf volgende week weer deels te openen.

“Het is een beslissing vol twijfel”, zegt vakbondsbestuurder Hayo Bohlken. “Aan de ene kant denk ik dat het er wel tijd voor is, dat de kinderen er echt aan toe zijn. Maar aan de andere kant zijn er toch ook de zorgen over de veiligheid. Rutte zegt dat het niet langer verantwoord is om de scholen dicht te houden, maar ik heb het gevoel dat hier de maatschappelijke- en welzijnsdruk het wint van de veiligheid. Het laatste wat je wilt is dat een school een coronabrandhaard wordt.”

Primair onderwijs

Zorgen die volgens Bohlken legitiem zijn. “De primaire scholen zijn nu twee weken open geweest en daar zie je dat er in het Noorden al verschillende de deuren hebben moeten sluiten vanwege coronauitbraken. Het gaat om twee scholen in Groningen, één in Friesland en twee in Drenthe. Ondertussen weet je dat kinderen ouder dan 12 jaar er ook nog eens vatbaarder voor zijn. Dus daar hou ik wel een beetje mijn hart vast.”

Leraren vaccineren

Volgens Bohlken zijn de meningen binnen de onderwijsvakbond ook verdeeld. “Het merendeel is voorstander van het openen van de scholen. Maar ondertussen zijn er wel die zorgen hebben over de veiligheid. Daarom moeten volgens mij leraren voorrang krijgen in het vaccinatieprogramma. En dan zeker de leraren die 45 jaar en ouder zijn. Je vraagt tenslotte het nodige van deze mensen, daar mag je best iets voor terug doen. Dus het openen van de scholen is begrijpelijk, maar je moet ook blijven kijken naar de andere kant van de medaille en de veiligheid serieus nemen.”