Ondernemersorganisaties komen met plan om gesloten sectoren weer te openen

Foto Mirre van der Klok. Verlaten Folkingestraat

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken waarmee corona gesloten sectoren vanaf 3 maart weer open kunnen.

VNO-NCW en MKB Nederland willen in principe dat de sectoren weer volledig open gaan, en op zijn minst gedeeltelijk. “We kunnen niet langer wachten, ondernemers gaan kapot”, stellen de beide organisaties. “Als volledige heropening echt niet kan, doe dan in elk geval dit.” Met ‘dit’ verwijzen de organisaties naar het plan dat geschreven is. Dit plan gaat uit van een gedeeltelijke heropening met allerlei beperkingen, aanvullend op maatregelen als mondkapjes en de anderhalvemeterregel.

Zo wordt in het plan geschreven over ‘private shopping’ waarbij winkel open zijn voor klanten op afspraak. Daarnaast gaat het in het plan over een maximum aantal personen per vierkante meter. Verder stellen VNO-NCW en MKB Nederland dat kappers en andere contactberoepen weer aan de slag kunnen met 1 klant per tien vierkante meter en een verplicht, deur-, registratie- en triagebeleid.

De plannen hebben betrekking tot nagenoeg alle sectoren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Behalve de contactberoepen gaat het om de horeca, detailhandel, culturele instellingen, evenementen, doorstroomlocaties, autorijscholen, sportscholen, sportverenigingen en de reisbranche.