Onafhankelijk onderzoek herindeling opnieuw afgewezen door Tweede Kamer

nieuws

Foto: Sebastiaan ter Burg via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De Tweede Kamer heeft donderdag opnieuw een motie van Kamerlid Henk Krol (50Plus) afgewezen, waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de herindeling van de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer.

In oktober vorig jaar vroeg de fractie van 50Plus al om een onderzoek naar de herindeling, maar vond ook toen geen gehoor in de Kamer. Volgens Krol is er zwaarwegende aanleiding om vraagtekens te stellen bij het wetgevingsproces voorafgaand aan de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. “Zeker in het licht van de toen geldende spelregels”, zo stelt Krol. 50Plus wilde extra aandacht in het onderzoek naar de rol van topambtenaren en bestuurders.

50Plus kreeg wel bijval van PVV-Kamerlid Martin Bosma, die in zijn relaas over de herindeling van verschillende gemeenten in Nederland uitgebreid in ging op de herindeling van Groningen Haren en Ten Boer. “ Haren is de flappentap van Groningen geworden.”, aldus Bosma.

Eerder stemden ook de SP, de Partij voor de Dieren, de SGP, Forum voor Democratie en de Onafhankelijke Senaatsfracties tegen de herindeling.