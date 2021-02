OMT-lid: “Kleine kans dat we adviseren om avondklok in te trekken”

nieuws

OMT-lid Anja Schreijer verwacht niet dat het Outbreak Management Team, het OMT, eind deze week het kabinet zal adviseren om de avondklok op 10 februari van tafel te halen.

Schreijer, die hoofd-infectieziekten is van de GGD, deed de uitspraken in de televisietalkshow M. “De kans dat we het advies gaan geven om de avondklok in te trekken is heel klein”, liet het OMT-lid weten.

Volgens haar zijn er nog te veel onzekerheden. Daarmee doelt Schreijer op de verspreiding van de Britse virusmutant. “En het ziet er heel zorgelijk uit, van wat ik tot nu gezien heb, zeker als je de scholen gaat openen en het allemaal nog niet precies weet. Dat had ook misschien iets duidelijker gezegd kunnen worden in de persconferentie van vanavond. We leven gewoon nog even in een periode van onzekerheid.”