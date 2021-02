Olie aangetroffen in kolk Oostersluis, scheepvaartverkeer gestremd

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Er is zaterdagochtend olie aangetroffen in de kolk van de Oostersluis in Stad. Dat laat Rijkswaterstaat Noord-Nederland weten.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er een olievlek op het water drijft. Voor zover bekend bevindt de olie zich alleen op het water tussen de sluisdeuren. “We doen op dit moment onderzoek naar de bron van de lekkage”, laat Rijkswaterstaat weten. “Een aannemer is onderweg om met materiaal de olie op te gaan ruimen.”

Vanwege de olie is de sluis afgesloten waardoor het scheepvaartverkeer gestremd is. Het is onbekend hoe lang de stremming gaat duren.

Vanochtend is olie in de kolk van de #Oostersluis in #Groningen geconstateerd. De aannemer is onderweg met materiaal om de olie op te ruimen. We doen momenteel onderzoek naar de bron van de lekkage. De sluis is gestremd voor de #scheepvaart. pic.twitter.com/BGkPXL5AER — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) February 27, 2021