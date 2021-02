NS: “Vandaag rijden er geen treinen meer van ons”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Er rijden zondag geen treinen meer van de NS. Volgens het spoorwegbedrijf zijn de problemen te groot om een dienstregeling op te starten.

Het treinverkeer ligt al de hele dag stil. Aanvankelijk dacht men om 10.00 uur de dienstregeling op te kunnen starten, dit werd later uitgesteld tot 12.00 uur. In de middag laat het bedrijf weten dat er de hele dag geen treinen zullen rijden. “Er zijn op dit moment te veel storingen om een betrouwbare treindienst aan te kunnen bieden”, laat een woordvoerder weten. “In de loop van de dag komen we met een update met wat er maandag mogelijk is.” De verwachting is dat er ook maandag minder of geen treinen kunnen rijden.

De treinen van Arriva in Groningen en Friesland rijden wel. Daarnaast rijden ook de Blauwnet-treinen tussen Zwolle en Kampen, rijden er treinen op de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen en is er treinverkeer mogelijk op de MerwedeLingeLijn tussen Gorinchem en Dordrecht.