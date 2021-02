nieuws

Foto: Rob - twitter.com/Rob20_11

Vervoersbedrijf NS rijdt vanaf maandag weer een reguliere dienstregeling. Dat laat het bedrijf zondag weten.

Wel moeten reizigers volgens de vervoerder rekening houden met uitval van treinen of dat treinen uit minder treinstellen bestaan dan wat gebruikelijk is. Door wisselstoringen kon afgelopen week veel materieel niet ingezet worden omdat rangeerterreinen onbereikbaar waren. Diverse treinen hebben daardoor lang stil gestaan waardoor men te maken kan krijgen met storingen. “Doordat treinen korter zijn kan het drukker zijn.”

Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te controleren. Deze wordt in de loop van zondagavond bijgewerkt. Wel roept de vervoerder op om alleen met de trein te reizen als het echt noodzakelijk is. Vorige week zondag kwam het treinverkeer van de NS volledig stil te liggen door het winterweer. Ook in de daaropvolgende dagen had men te kampen met storingen waardoor er veel minder treinen ingezet konden worden dan gebruikelijk.