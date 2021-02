NS rijdt ook woensdag met minder treinen, wel weer Intercity’s naar Zwolle

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ook woensdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Er worden voornamelijk Sprinters ingezet, tussen Groningen en Zwolle gaan weer Intercity’s rijden.

De NS laat weten dat het winterweer nog altijd impact heeft op de dienstregeling. “We doen onze uiterste best om waar mogelijk treinen te laten rijden”, meldt het bedrijf. “Het is helaas niet altijd zeker welke treinen wel of niet kunnen rijden. Het kan zijn dat dit pas kort voor vertrektijd bekend wordt.” De onzekerheid wordt mede veroorzaakt door de vrieskou die in de nacht van dinsdag op woensdag verwacht wordt. “Vrieskou en vocht zorgen voor ijsafzetting aan bovenleidingen. We werken continu door om zoveel mogelijk storingen te voorkomen.”

Uit de reisplanner van het bedrijf blijkt dat er woensdag behalve Sprinters weer Intercity’s gaan rijden tussen Groningen en Zwolle. De bedoeling is dat deze Intercity’s, vertrektijd xx.48 uit Groningen, na Zwolle verder rijden richting Den Haag. Voor andere bestemmingen moet er in Zwolle overgestapt worden. Wel adviseert de NS nadrukkelijk om vooraf de reisplanner of de website te checken.