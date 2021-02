NS rijdt dinsdag met alleen Sprinters: “Stel reis uit indien mogelijk”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ook dinsdag zullen er minder treinen van de NS rijden. Het bedrijf zegt met name Sprinters in te willen zetten.

“Maandagavond en in de nacht naar dinsdag wordt er strenge vorst verwacht”, meldt het bedrijf. “Vrieskou en vocht zorgen naar verwachting voor ijsafzetting aan bovenleidingen. Daarom rijden we dinsdag een aangepaste dienstregeling met voornamelijk Sprinters. Deze stoppen ook op kleine stations, zodat we zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming kunnen brengen. Waar het kan zullen treinen worden verlengd.”

De NS benadrukt dat de situatie op het spoor onzeker blijft. “We adviseren dat als het mogelijk is om de reis uit te stellen. Moet er toch een noodzakelijke reis worden gemaakt, dan is het verstandig om kort voor vertrek de website of reisplanner te controleren.”