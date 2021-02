NPG en provincie stellen 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verduurzaming industrie

nieuws

Groningse industriële bedrijven die willen investeren in verduurzaming, verbetering van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, kunnen dit jaar aanspraak maken op een deel van een subsidiepot van tien miljoen euro. De provincie en het Nationaal Programma Groningen stellen het bedrag vanaf 15 maart beschikbaar via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is een subsidieregeling bedoeld voor Groningse bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, de circulaire economie en de elektrificatie van bedrijfsprocessen.

Ook duurzame bedrijven die zich willen vestigen in de provincie Groningen, kunnen gebruikmaken van de subsidie. Energieproducenten die dat willen, kunnen echter geen aanspraak maken op een deel van het geld.

De subsidie is vanaf 15 maart aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.