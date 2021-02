Noorderpoort blij dat mbo’s weer iets meer open mogen

nieuws

Het Noorderpoort is blij met het nieuws dat ze vanaf 1 maart weer iets meer open mogen. Vanaf dan mogen mbo-studenten één keer per week naar school.

Dat mbo’s weer meer studenten in hun pand mogen toelaten werd gisteren aangekondigd tijdens een persconferentie van het demissionair kabinet. Een aantal praktijklessen en lessen voor kwetsbare studenten mochten al doorgaan, maar nu mogen alle studenten dus weer af en toe naar school komen. Het verschilt wel per gebouw hoe veel studenten er tegelijk aanwezig mogen zijn omdat iedereen 1,5 meter afstand moet houden.

“Het is zeer welkom, iedereen snakt ernaar,” zegt woordvoerder Mark Timmers. “In deze tijd is het belangrijk dat studenten elkaar weer kunnen zien. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat we ze als school weer zien. Het is steeds lastiger om studenten erbij te houden door de online lessen. Nu kunnen we ze wat vaker in de ogen kijken, vragen hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen.”

De versoepeling gebruiken ze dan ook vooral voor theorielessen en momenten waar studenten hun mentor zien. Vanaf volgende week kijken de onderwijsteams van de school waar studenten nog meer behoefte aan hebben.