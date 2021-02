Noorderplantsoen zwart en modderig door sneeuwpret

Sinds de sneeuw gesmolten is, ligt het Noorderplantsoen er zwart en modderig bij. Door alle sneeuwpret van vorige week is veel gras verdwenen.

Vooral heuvels hebben geleden onder mensen die er met een slee vanaf gegleden zijn. Toch hoeven we ons volgens Erik Hofman van stadsbeheer geen zorgen te maken, want het gras groeit gewoon weer terug. “In de winter groeit het niet. Als er dan ook nog op gelopen wordt, zie je dat er zwarte plekken ontstaan. Maar daar zijn we stadsbeheer voor, om dat straks eventueel met wat ondersteunende maatregelen weer op gang te helpen. We monitoren natuurlijk wel, dus we kunnen bijzaaien of bemesten als dat nodig is.”

De warmere temperaturen van komend weekend zullen ook helpen. “Het gras zit er wel, de wortels zitten er nog. De verwachting is dat de temperaturen richting de vijftien graden gaan, dat is natuurlijk voor het grasherstel alleen maar goed. Meer kan je niet willen, dan kan je gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Dan zal je zien: in het voorjaar is het weer mooi groen.”