Nog geen goed nieuws voor Nune en Davit

Foto: Danja de Jonckheere

Commissaris van de Koning René Paas kan niets betekenen voor de met uitzetting bedreigde Groningse kinderen Nune (9) en Davit (7). Dat stelt de secretaris van Paas in een telefoongesprek met de familie Westra, die zich voor de kinderen inzet.

Het telefoongesprek vond plaats als reactie op een brief die Nune stuurde aan koning Willem-Alexander. In het gesprek werd aangegeven dat men zeer begaan is met de beide kinderen, maar helaas niets voor hen kan betekenen.

Het kan nog maanden duren voordat duidelijk is of Nune en Davit in Nederland mogen blijven, of met hun ouders worden uitgezet naar Armenië. De twee kinderen zijn geboren in Nederland en zijn zelf nog nooit in Armenië geweest. De IND heeft in december bepaald dat het gezin Nederland moet verlaten. Het wachten is nu op de rechtbank Groningen. Die behandelt later dit jaar het beroep tegen hun uitzetting.

Een petitie voor het gezin is in twee weken tijd al ruim 9 duizend keer ondertekend. Ook burgemeester Koen Schuiling is begaan met het gezin. “Ze horen hier in Groningen. Ik ga er alles aan doen om te voorkomen dat Nune en Davit worden uitgezet,” zei hij zondag in het Radio 1-programma ‘Dijkstra en Evenblij ter plekke’.