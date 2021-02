Nog eens zes besmettingen met Britse coronavariant op verpleegafdeling UMCG

nieuws

De uitbraak van de Britse variant van het coronavirus op de verpleegafdeling thoraxchirurgie in het UMCG blijkt zich donderdag verder te hebben verspreid. Nog eens zes patiënten werden positief getest op het virus, waardoor donderdagmiddag het totale aantal besmettingen op twintig patiënten en twintig medewerkers komt te staan. Hoewel inmiddels zo’n 400 medewerkers extra coronatests hebben afgegeven, is het nog steeds onduidelijk hoe de uitbraak op de afdeling is ontstaan.

Inmiddels is ook bekend dat alle besmette patiënten donderdag zijn overgebracht naar de speciale COVID-verpleegafdeling. De ruimtes die zij achterlaten in het ziekenhuis, worden schoongemaakt om zo weer patiënten te kunnen huisvesten.

Vanaf aanstaande maandag wil het ziekenhuis weer hart- en longoperaties gaan uitvoeren. Deze werden eerder deze week uitgesteld vanwege de uitbraak.