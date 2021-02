NOC*NSF: ‘Jongeren weer snel laten sporten in teamverband’

nieuws

Het kabinet moet jongeren zo snel mogelijk weer laten sporten in groepen of in teamverband bij hun vereniging. Dat zegt sportkoepel NOC*NSF zaterdag.

Jongerenorganisaties en sportbonden wijzen er namens de sportkoepel op dat jongeren door de coronacrisis aanzienlijk minder zijn gaan bewegen, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. “Vooral op jonge mensen in Nederland trekken de huidige maatregelen een enorme wissel”, staat in een verklaring te lezen. “Sportbonden en jeugdraden, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en de duizenden sport- en jeugdverenigingen in Nederland zijn ervan overtuigd dat we juist in deze periode een deel van de oplossing kunnen bieden. We beschikken al over een ijzersterke verenigingsinfrastructuur met een breed en divers aanbod.”

De organisaties stellen dat jongeren de afgelopen maanden bewezen hebben verantwoordelijk om te kunnen gaan met de geldende coronamaatregelen en de eventuele ruimte die ze gekregen hebben. “Jeugd tot en met 17 jaar kan al maanden trainingspartijen spelen met hun team en dat gaat prima. Laten we daarom juist nu samen de volgende stap zetten om ook jongvolwassenen te helpen. Laten we hen niet alleen dit perspectief bieden, maar er ook concreet en op dit moment invulling aan geven. Op een gecontroleerde en veilige manier.”