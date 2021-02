Nieuwe studentenkamers in Acero klaar voor bewoning

nieuws

Woningcorporatie Lefier levert eind deze week 321 nieuwe semi-zelfstandige kamers op in het gebouw Acero aan de Esdoornlaan in de wijk Selwerd. De inschrijving voor de kamers is inmiddels begonnen.

Lefier springt met het project in op de veranderende woonwensen van studenten. Zo zijn de kamers circa 18 m2 groot, zijn ze voorzien van vloerbedekking en gordijnen, en hebben ze een eigen douche en toilet. De keuken wordt met zes of zeven huisgenoten gedeeld en is voorzien van een zithoek. Het gebouw heeft verder een wasruimte, fietsenstalling en wifi in alle kamers. De huurprijs bedraagt 415 euro, inclusief servicekosten, waaronder energie. Het gebouw is gasloos.

Ruim een jaar geleden was er nog sprake van een verouderde flat met kleinere kamers. Aannemer Van Wijnen heeft gezorgd voor een ingrijpende opknapbeurt. Doordat de gevels naar voren zijn geplaatst, zijn de kamers groter geworden. De naam ‘acero’ verwijst naar de botanische naam van de Esdoorn. Momenteel wordt de derde flat aan de Kornoeljestraat op dezelfde manier opgeknapt.