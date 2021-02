Nieuwe plaatsen voor stadsnomaden en kermisexploitanten

nieuws

Aan de noordoostkant van Hoogkerk aan de Aduardsterweg op nummer 14 en 19 komen plekken voor woonwagenbewoners en stadsnomaden.

De vraag naar plekken voor bijzondere woonvormen is groot. Het gaat op de Aduarderdiepsterweg in totaal om zo’n 45 plaatsen. En daar waar de Upselaweg de Bornholmstrraat kruist is plek voor een aantal reizende kermisexploitanten die vanwege een opknapbeurt van het terrein aan de Helperwestsingel moeten verkassen.

De plekken zijn in eigendom van de gemeente en met de huur die de gemeente ontvangt moet de exploitatie van de terreinen kostendekkend zijn.