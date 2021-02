Nieuwe conservator Groningse kunst vanaf 1850 in Groninger Museum

nieuws

Nadia Abdelkaui - Foto: Siese Veenstra

Nadia Abdelkaui is op 1 februari jongstleden begonnen als conservator Kunst in Groningen van 1850 tot heden bij het Groninger Museum. Ze gaat zich specialiseren op het gebied van De Ploeg en Groningse moderne kunst.

Een van haar eerste projecten wordt de tentoonstelling over Alida Pott, het eerste vrouwelijke lid van Kunstenaarsvereniging De Ploeg. Daarnaast zal ze andere tentoonstellingen opzetten en de kunstcollectie van het museum aanvullen en ‘ontsluiten’.

Abdelkaui (Rotterdam, 1992) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie was ze conservator in opleiding bij het Centraal Museum in Utrecht, waar ze meewerkte aan de tentoonstelling Rietvelds Meesterwerk: Lang Leve De Stijl. Vanaf 2018 werkte ze als curator bij Museum Het Schip waar ze de tentoonstelling Bruno Taut: De fantasie voorbij organiseerde over de kleurrijke Duitse architect en kunstenaar Bruno Taut.