Niet eerder werd het op 21 februari zo warm als vandaag

Het is zondag de warmste 21 februari ooit gemeten. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Rond 16.00 uur werd er op het KNMI-meetstation Eelde een temperatuur van 16,7 graden gemeten. “Het oude record stond op 15,1 graden en werd gevestigd in 1949. Mijn verwachting is dat het dagrecord ook maandag verpulverd gaat worden. Dit record staat op dit moment op 13,4 graden en werd behaald op 22 februari 1990. Maar ik denk dat we daar ruimschoots overheen gaan.”

Volgens Kamphuis houdt het warme lenteweer tot en met aanstaande donderdag aan. “Daarna wordt het een stuk koeler. Neerslag valt er echter voorlopig niet.”