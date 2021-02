NCV: ‘Oproep aan kappers om donderdag lichtprotest te houden’

nieuws

Foto: Dmitry Zvolskiy via Pexels

Kappers worden opgeroepen om komende donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur de verlichting in hun zaken aan te doen. De oproep komt van de Nederlandse Cosmetica Vereniging, de NCV.

“De situatie in de kappersbranche is schrijnend”, schrijft de vereniging. “De financiële overheidssteun is bij lange na niet toereikend en oproepen om meer maatwerk voor steun hebben geen gehoor gekregen bij de politiek. De kapper-ondernemers staan er alleen voor en doen er alles aan om te zorgen dat het licht niet voor altijd uit gaat.”

Kapperszaken in Nederland zijn sinds half december gesloten. In België mogen kappers sinds afgelopen weekend weer aan het werk. In Duitsland mag men vanaf 1 maart weer aan de slag. De NCV zegt dat kappers in Nederland ook veilig aan de slag zouden kunnen. Ondernemers die donderdag aan de actie mee doen worden opgeroepen om foto’s van de actie te plaatsen op social media.