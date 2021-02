Nachtelijke werkzaamheden aan Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein

nieuws

Foto: Aanpak Ring Zuid

Combinatie Herepoort werkt vanaf woensdag aan het opschuiven van de rijbanen tussen de dubbele rotondes bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. De werkzaamheden worden met name in de nachtelijke uren uitgevoerd.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van de sloop, renovatie en uitbreiding van het huidige viaduct bij het Vrijheidsplein. Om dit mogelijk te maken staan er in februari flink wat werkzaamheden gepland. Deze worden vooral in de nachtelijke uren tussen 22.00 en 06.00 uur uitgevoerd. Vanaf woensdag wordt er dus begonnen met het opschuiven van de rijbanen. Vanwege de veiligheid moet de ringweg tussen de Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein zo nu en dan worden afgesloten. Het verkeer zal dan om worden geleid via de op- en afritten.

De werkzaamheden voor een extra breed viaduct over de Laan Corpus den Hoorn zijn vorig jaar begonnen. Het nieuwe viaduct wordt gebouwd naast de weg, bij de ingang van het Stadspark. Later dit jaar wordt het viaduct naar zijn goede plek gereden. De palen waarop dit viaduct komt worden de komende maanden geplaatst. Ook worden deze maand aan de west- en oostzijde van het viaduct tijdelijke en definitieve damwanden geplaatst. Door deze wanden te plaatsen kan de grond veilig verwijderd worden.

Bewoners in de omgeving zijn door middel van een brief geïnformeerd over de werkzaamheden.