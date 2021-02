“Na woensdag wordt het een stuk kouder met in de nachten vorst”

nieuws

Met de start van de meteorologische lente is het weerbeeld de komende tijd echter niet lenteachtig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we zelfs weer te maken met vorst.

“Maandagochtend moeten weggebruikers eerst nog rekening houden met de kans op dichte mist”, vertelt Kamphuis. “In de middag verdwijnt de mist en wellicht dat de zon zich wel even laat zien. Bij een zwakke oostenwind, windkracht 2, wordt het 6 graden. In de nacht naar dinsdag moeten we opnieuw rekening houden met de kans op mist. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n 1 graad.”

“Dinsdag is er eerst nog dichte mist, maar in de middag zal de zon doorbreken. Bij weinig wind wordt het 9 of 10 graden. Woensdag wordt het zelfs aangenaam met geregeld zon en een maximumtemperatuur van 12 graden. Na woensdag gaat het echter een stuk kouder worden waarbij we in de nachten te maken gaan krijgen met lichte vorst.”