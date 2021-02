“Na het weekend winter met zowel in de nacht als overdag temperaturen onder 0”

nieuws

De kans is groot dat we na het weekend te maken krijgen met een winterperiode waarbij zowel in de nacht als overdag de temperatuur niet boven het vriespunt uitkomt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdagochtend wisselen perioden met lichte regen en droge perioden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de middag opnieuw perioden met regen. Er waait een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 of 3. De temperatuur is met 8 of 9 graden aan de zachte kant. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar 4 graden en kan er een bui vallen.”

“Donderdag is het opnieuw erg zacht bij 8 of 9 graden. Het zal overwegend droog zijn, hoewel een licht buitje niet is uit te sluiten. Verder kan de zon zich zo nu en dan even laten zien. Vrijdag en zaterdag is het nog zacht met 7 tot 9 graden. In de nacht van zaterdag op zondag invallende vorst met kans op sneeuw en een opstekende oostenwind. Na het weekend valt de winter waarschijnlijk in met in de nachten lichte tot matige vorst en overdag lichte vorst.”